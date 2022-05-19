Украинское эхо Баффало

Расстрел в супермаркете напоминает о поддержке Вашингтоном нацистов

Распространяемые в сети фото «стрелка из Баффало» в худи с «Черным солнцем», где рядом эмблема украинской нацистской бригады «Азов» – это вовсе не «кремлевская пропаганда», как может показаться. Эту корреляцию отследили и осветили сами внимательные американцы. Скорее всего – из числа республиканцев, которые, несомненно, приложат все усилия для того чтобы связать выстроить цепочку: помощь нацистам на Украине – нацистские «шутинги» в США. Можно, кстати, вспомнить, что аналогичный символ украшал «плитник» новозеландского стрелка Брэндона Тарранта, атаковавшего мечеть города Крайстчерча, которого также связывали с «Азовом».

Самое удивительное, что здесь нет ни натяжек, ни манипуляций. Украина действительно превратилась в «центр кристаллизации», в место паломничества и центр подготовки неонацистов для всего мира. А теперь еще и в оружейный арсенал. Ведь на Украине как местные нацисты, так и приехавшие к ним из-за рубежа единомышленники имеют почти неограниченный доступ к оружию, в том числе и к поступившему из-за рубежа ПЗРК и ПТРК.

Так что в следующий раз какой-нибудь юнец с «Черным солнцем» атакует не покупателей в супермаркете, а пассажирский лайнер. Именно об этом говорят критики украинской политики нынешнего Белого дома. Тем более, что в составе украинских формирований сегодня немало американцев, а ЧВК и инструкторский корпус, по мнению американских экспертов, уже давно превратились в рассадник ультраправых воззрений. Разговоры об опасности неонацистской инвазии в американское общество, понятно, изрядно запоздали – оно давно поражено этой инфекцией. Однако вовлеченность США в украинскую повестку способна значительно ее усилить.

Примечательно, что посольство Украины в США немедленно после трагедии в Баффало получило указание предпринять все усилия, чтобы избежать в американском медиа пространстве любых ассоциаций террориста с украинскими неонацистами, поскольку подобная постановка вопроса может привести к сокращению или ограничению военной помощи США.

Если же предотвратить подобные сравнения не получится, украинские дипломаты должны приложить силы, чтобы убедить американское общество, что нацисты на Украине – явление единичное, не играющее никакой роли ни в политической жизни, ни в силовом блоке.

Между тем, украинский вопрос и связанные с ним проблемы могут запросто стать ахиллесовой пятой администрации Байдена. Взять хотя бы ВLM, которую демократы с огромным успехом использовали для борьбы со своими оппонентами. Теперь «маятник» может качнуться в другую сторону. Теракт в Баффало, квалифицированный, как расистский, уже всколыхнул сторонников этой агрессивной, склонной к насилию и массовым беспорядкам организации. Теперь достаточно подбросить им мысль, что Белый дом использует деньги налогоплательщиков для финансирования единомышленников Пейтона Джендрона на Украине.

В общем, оппоненты Байдена имеют прекрасную возможность сделать украинский вопрос главной головной болью демократов на предстоящих выборах. И едва ли они упустят эту возможность.

Борис Джерелиевский