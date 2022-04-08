Украинская блогерша инсценировала свою смерь в Буче

При этом в украинских телеграм-каналах появляются вот такие сообщения:

Тем, кто так и не понял :

— когда в феврале на западной Украине появился Сашко Белый, стали разворовывать оружейки и толпой кричать «москаляку на гилляку», вы сказали, это беспредел, — но «в стране фашизма нет»

— когда в марте 14-го из окон националистической «Просвиты» на Рымарской в Харькове расстреляли молодых пацанов Жудова и Шарова, вы сказали, это политика — «в стране фашизма нет»когда в апреле того же года подразделение «Ягуар» уткнуло носом в землю более семидесяти антимайдановцев, а после всех их посадили на долгие месяцы и годы в тюрьмы и СИЗО, вы сказали, — так будет в городе спокойней — «в стране фашизма нет»

— когда 2 мая сожгли заживо более 50 одесситов в доме «Профсоюзов», вы сказали, — надо ещё разобраться кто там был — «в стране фашизма нет»

— когда 9 мая 2014 года в Мариуполе с танков и БТРов расстреляли безоружных мирных людей, вы сказали, это всё фейки — «в стране фашизма нет» когда 2 июня ВСУ обстреляли с авиации Луганск, вы сказали, — это взорвался кондиционер, — «в стране фашизма нет»

— когда начали бомбить Донбасс, вы сказали, — но мы то живы, — «в стране фашизма нет»

— когда пошли первые ночные факельные шествия, когда в сентябре под общий визг и беснование в Харькове свалили самый большой памятник Ленину, когда ультрас выдали индульгенцию на беспредел, а в стране ввели АТО, вы сказали, — лишь бы не было войны, — а «в стране фашизма нет» когда в течении всего последующего года прессовали, сажали за решётки, пытали всех неугодных, вы сказали, — вас предупреждали и вас никто не просил, — а «в стране фашизма нет»

— когда убили Бузину, а его убийца получил должность во власти вы не верили в то, что в стране есть фашизм.

— когда вскрылись факты бесчисленных военных преступлений нацбатов «Азов», «Донбасс», «Айдар»,»Торнадо» и пр. над мирными жителями Донбасса, насилия, пыток, убийств, грабежей, когда вскрыли десятки общих могил замученных и расстрелянных гражданских лиц, когда открыли аллею Ангелов в Донецке, вы ничего не сказали, но промолчали — «в стране фашизма нет» когда Донбасс начали спасать и освобождать, вы вздрогнули и удивились, — но ведь «в стране фашизма нет»

— когда посыпались от взрывов первые окна в Харькове, вы запаниковали, — что вы делаете, так нельзя, — у нас то точно в Харькове «фашизма нет». При том, что в 2014 в Харькове пропали очень много людей, которые выступали за добрососедские отношения с Россией, которых потом не нашли, а Харьков стал базой нацистов «Азова» во главе с Аваковым.

— когда от снарядов и ракет начались разрушаться дома и инфраструктура, появились мирные жертвы, вы испугались, «прозрели» и стали орать, «а нас за что? Мы не хотим такого освобождения! Нам не нужен такой «Русский мир»! На нас напали фашисты!»

— когда вам убедительно объяснили и показали, что русские стреляют только по военным объектам и местам скопления нацбатов и ВСУ, что нацбаты и ВСУ прячут свою военную технику в спальных районах между жилыми домами, что на многоэтажки Салтовки наводят прицелы с той же Тюренки, а по спальникам ХТЗ прилетает с Шишковки, что нацбаты размещаются в школах и жилых квартирах и оттуда ведут огонь, что…, вы закрыли глаза и уши, чтобы спрятать страх свой и твердили, — вы всё врёте, это всё ваши русские — фашисты.

— когда по всем городам стали привязывать к столбам без суда людей и издеваться над ними,

— когда жителями Мариуполя «Азов» стал прикрываться, как живым щитом,

— когда выезжающих их Мариуполя мирных людей с детьми просто расстреливали и сжигали в машинах Азовцы это еще для вас был не фашизм,

— когда отморозок Азовец звонит маме убитого русского солдата и смеётся ей по видеосвязи и в подробностях рассказывает ей, как убил её сына,

— когда русским пленным солдатам отморозки Чили и Немичев в Харькове простреливают ноги и добивают насмерть раненых,

— когда перерезают горло пленным россиянам с завязанными руками и добивают из автоматов на камеру, вы немного помолчав, отвечали, что это не фашизм.

— когда в подвале жилого дома в Мариуполе, где «Азов» оборудовал своё укрытие, находят изуродованное тело молодой девушки, без руки и с вырезанной свастикой на её животе,

— когда русскому военнопленному отрезают пальцы и заживо жгут,

— когда винницкий нелюдь из теробороны публично на видео мучает и убивает ножом в глаз человека,

— когда……………

Вам мало доказательств даже теперь. Вы так и не поняли от чего пришла спасать Россия. Ваши вопросы «а нас за что?» и «почему?» так и зависли в вашем же «мы не просили нас освобождать!» и «нам не нужен такой Русский мир».

Так знайте, вы, у которых «в стране фашизма нет» — сейчас освобождают не вас, …а от вас !!!

Пора уже собрать полноценный фильм с рассказами жителей Мариуполя и других бывших районов Украины, где устраивали террор ВСУ и «азовцы». Просто рассказы мирных жителей о том, что они видели. В том числе и из Бучи. Распространять его по миру. При том, что в интернете куча роликов журналистов с прямой речью местных жителей. Когда это будет сделано?

Источник: https://masterok.livejournal.com/7897167.html