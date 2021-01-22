Указом Сергея Меликова в республике создана Комиссия по увеличению доходов в бюджет

19 января Сергей Меликов подписал Указ об образовании Комиссии при Главе РД по увеличению доходной части консолидированного бюджета республики. Председателем комиссии назначен первый вице-премьер РД Нюсрет Омаров, заместителем председателя назначен руководитель Минэкономразвития РД Руслан Алиев. Также в комиссию включены руководители некоторых властных органов и представители Администрации Главы РД и регионального Правительства. Комиссия необходима для обеспечения согласованного взаимодействия органов власти по увеличению доходного потенциала консолидированного бюджета Дагестана.

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