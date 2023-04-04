Указом Президента России создан фонд поддержки участников СВО и семей погибших бойцов «Защитники Отечества»

Владимир Путин утвердил создание в России специального фонда «Защитники Отечества», средства из которого будут направлены на оказание помощи ветеранам специальной военной операции, участникам боёв в Донбассе, начиная с 2014 года и семьям погибших в зоне СВО военнослужащих.

Впервые о планах создать такой фонд Президент заявил в рамках послания Федеральному Собранию, которое состоялось 21 февраля 2023 года.

Учредителем фонда является Правительство Российской Федерации, а финансирование работы данной структуры будет осуществляться из федерального бюджета.

Председателем фонда назначена Анна Цивилева, а наблюдательный совет фонда возглавил Сергей Кириенко, его заместителем назначена Татьяна Голикова. В общей сложности в наблюдательный совет фонда вошли более тридцати человек. Председателем попечительского совета фонда назначен Антон Котяков.

Для достижения всех поставленных целей новой структурой, правительству поручается обеспечить формирование и ведение Социальным фондом РФ централизованного информационного учёта сведений об адресатах поддержки.