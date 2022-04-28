Уйти, но остаться

Какие лазейки для работы в России ищут западные компании

Экономические новости для России что ни день, то «катастрофа» – так считают на Западе. А как же иначе, раз нашу страну в массовом порядке покидают иностранные производители туалетной бумаги, прокладок, пива, клея и прочих радостей жизни, которые, кстати, создают из российских материалов на местных заводах.

Шведская компания Essity, владеющая торговыми марками Zewa, Libresse и Libero, решила продать свои заводы после ухода с российского рынка, объявив, что больше не станет содержать сотрудников в РФ. На днях о прощании заявили в Henkel, которая известна в том числе клеем «Момент» и стиральным порошком Persil. Хотя немецкая компания и обещала со временем вернуться, оставляя сотрудников на зарплате, как это планируют теперь сделать земляки Essity из IKEA.

После громкого ухода из России шведские мебельщики ищут возможности возвращения и собираются открыть магазины после настройки логистики поставок, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров. Как заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, такая же ситуация у компании Inditex, которая владеет брендами Zara, Oysho, Massimo Dutti, Uterque, Stradivarius, Pull & Bear, Bershka и т.п.

Получается, что первая волна истерии схлынула, а теперь пришло осознание? Нет, конечно, понимание гибельности ухода было с самого начала, однако дожимали свои же правительства и обыватели, зомбированные русофобской истерией. В результате многие компании попали в ощип. Впрочем, не все. Под шумок крестового похода против Москвы, если обратить внимание, не стали трогать аграриев. Вашингтон даже слова не сказал после того, как крупнейшие американские агропромышленные холдинги Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill и Louis Dreyfus отказались закрывать свои предприятия в России.

Оно и понятно, РФ – ведущий игрок на мировом рынке сельхозпродукции, крупнейший поставщик подсолнечного масла, пшеницы (на первом месте), кукурузы, ячменя, мяса птицы и т.п. К тому же другой кормилец – Украина – временно выбыл из игры. Так что для самих США подобный расклад имеет огромное значение, особенно на фоне роста цен, в том числе и на мясо (только за март стоимость этого продукта в Соединенных Штатах поднялась более чем на 13%).

Планируя антироссийские санкции, в Вашингтоне, видимо, опять не учли непредсказуемость русских, которых никак не выходит дожать ограничениями, поскольку они сразу вспоминают, как закалялась сталь. Вот и получают США на выходе высокие цены: пшеница подорожала на 68% по сравнению с прошлогодними показателями, стоимость подсолнечного масла подскочила на 24%, кукурузы – на 28%. В общем, это вам не Германию стыдить за то, что Берлин никак не может отказаться от российских энергоресурсов, от которых зависит вся его промышленность.

И, получается, что аграрные возможности, предоставляемые российскими просторами, куда убедительнее, чем энергоресурсы, вокруг которых в последнее время ведутся хороводы (хочется и колется и т.д.). Даром что ли американские агрохолдинги прочно засели на российском рынке? В условиях надвигающегося кризиса, а эксперты прогнозируют голодные времена для многих стран, было бы идиотизмом уходить из государства, от которого многое зависит, а также рвать важную логистическую цепочку поставок.

Кто в этом случае станет снабжать подсолнечным маслом или зерном? Маленькая Япония, которая уже возомнила себя божеством, объявив о незаконной оккупации южных Курил Россией? Или небольшой островок под названием Великобритания, который также видит себя исключительно на верхушке мирового олимпа? В условиях продуктового кризиса, который, и это не громкие слова, все ближе накрывает многие страны, включая США, выбирать не приходится.

На худой конец, пускай РФ покинут производители клея и чистящих средств, что, по мнению западных прогнозистов, может вывести российских обывателей на улицы с протестами и поддержит градус русофобской истерии на Западе. И этот громкий писк-демарш, в свою очередь, прикроет стратегически важные компании, которые трогать ни в коем случае нельзя. А если кому совсем невмоготу, пускай думают над лазейками как, например, финский хлебопекарный концерн Fazer, чья российская дочка с марта месяца называется ООО «Хлебный дом».

На Западе, как показывает практика, легких путей не ищут. Свидетельство тому и сегодняшнее объявление британцев о продлении лицензии Газпромбанка за поставки российского голубого топлива. Вопреки введенным ограничениям, Лондон позволил своим компаниям до 31 мая осуществлять платежи за российский газ в адрес банка и его дочерних предприятий. Как заявили сегодня по этому поводу в Кремле, подобную ситуацию затеял коллективный Запад, страны которого приняли все эти наборы рестрикций, значительно усложнив тем самым себе жизнь. Так что, пускай, развлекаются.

Анна Пономарева