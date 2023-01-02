Общество

Уголовное дело возбужденное по факту убийства молодого человека в Каякентском районе передано для дальнейшего расследования в региональное следственное управление

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В производстве Избербашского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по РД находилось уголовное дело, возбужденное 11.11.2022г. в отношении 18-летнего жителя Каякентского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

2 января 2023 года уголовное дело изъято из производства Избербашского межрайонного следственного отдела и передано для дальнейшего расследования в следственное управление Следственного комитета РФ по РД. Расследование уголовного дела продолжается, выполняются необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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