Уголки памяти Героев открыты в образовательных организациях Новолакского района

В образовательных организациях Новолакского района ко Дню защитника Отечества открыты комнаты воинской славы и уголки памяти Героев.

Так, на базе Новокулинской СОШ №2 открыт уголок памяти дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. В Шушинской СОШ — Героя России Серкова Дмитрия Александровича.

В Новолакской гимназии — Героя России Исаева Мутея. В Новочуртахской СОШ №2 открыт уголок памяти Козина Алексея, Героя РФ. На базе Ахарской СОШ — Мусаева Султана Гаджиевича, участника ВОВ, лётчика — испытателя, майора авиации.

Напомним, уголки памяти Героя — это памятная экспозиция с фотографиями Героя и краткими сведениями о нем.

В уголках размещается также биографическая информация о Герое и его героических поступках. Для визуального оформления использованы личные фотографии Героя и награды, стенгазеты с рисунками, сочинениями о Герое и стихами на патриотическую тему.