УФК по Республике Дагестан продолжает поддерживать участников СВО

Управлением Федерального казначейства по Республике Дагестан в адрес одного из подразделений 1 армейского корпуса ВС РФ направлен очередной груз помощи.

В частности, бойцам переданы специальные грязевые шины для внедорожника, мобильная солнечная электростанция, планшеты для работы с офлайн-картами и дронами, портативные аккумуляторы, маскировочные сети.

Отметим, что количественный и качественный состав направляемой помощи по поручению руководителя Управления Абдулпатаха Амирханова был согласован с командованием воинского подразделения, ставшего уже подшефным для казначеев Дагестана.