Общество

УФК Дагестана в рамках проекта «Все для Победы» направило гуманитарную помощь в Донецк

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Коллектив УФК по Республике Дагестан во главе с Абдулпатахом Амирхановым в рамках проекта «Все для Победы» продолжает вносить свой вклад в общее дело.

Полный КАМАЗ с гуманитарной помощью, включающей в себя более 6 тонн питьевой воды и 30 продовольственных наборов, убыл сегодня в г. Ростов-на-Дону, где его содержимое будет перегружено и направлено в г. Донецк.

В состав каждого продовольственного набора входят гречневая крупа, рис, сахар, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко, зеленый горошек, консервированная кукуруза и красная фасоль.

Наборы были скомплектованы членами Молодежного совета УФК по Республике Дагестан.

Организация логистической цепочки стала итогом эффективного сотрудничества с членом штаба Дагестанского регионального отделения ОНФ Магомедсаламом Халиловым.

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