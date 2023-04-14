Удивительная история одного из первых вратарей махачкалинского «Динамо» (архивные фото)

Это, возможно, одно из первых и единственное сохранившееся фото игроков махачкалинского «Динамо» 1927-1928 годов.

В нашем распоряжении оно оказалось благодаря Елене Симаковой – внучке Николая Федоровича Ликинцева – одного из тех, кто запечатлен на снимке (сидит в центре).

На оборотной стороне снимка, сделанного, согласно надписи, 18 июня предположительно 1928 года, можно разобрать часть слов. «На добрую память! …команды «Динамо»…». И фамилии некоторых игроков, присутствующих на фото: «Табунщиков, …, Черняев, Семенов, …, Лекинцев (написано с ошибкой)», несколько раз выиграл с командой чемпионат Дагестана.

Помимо выступлений за команду Николай еще играл в оркестре на трубе. Благодаря этому познакомился со своей будущей супругой, которая поначалу нарочно садилась в первом ряду, чтобы подразнить трубача.

Жила семейная пара в доме на улице Пушкина, 3, в Махачкале. Из двоих детей, родившихся у Ликинцев, выжил один – отец Елены. На войну Ликинцев, как и практически все его товарищи по махачкалинскому «Динамо», ушел добровольцем еще в самом ее начале. Несколько месяцев спустя домой пришла похоронка. С октября 1941 года Николай Федорович Ликинцев значится пропавшим без вести.

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