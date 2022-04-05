Учреждения Минтруда Дагестана оказывают комплексную помощь гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины

Территориальные учреждения социального обслуживания и поддержки населения Минтруда Дагестана принимают активное участие в мероприятиях направленных на оказание помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим в республику.

Так специалистами центра социального обслуживания населения в Новолакском районе проведена работа по оказанию материальной помощи в виде продуктов питания, средств личной гигиены, одежды, школьных принадлежностей, семьям Юлии Левченко, Эльвиры Левченко и Мамая Магдиева. В данное время семьи, прибывшие из Донецкой и Луганской Народных Республик, размещены у родственников в ​ селе Тухчар.

В комплексный центр социального обслуживания населения Магарамкентского района обратился беженец из ЛНР Шахзада Гайбатов.

В настоящее время мужчина проживает в с. Гарах Магарамкентского района у родного брата. Социальные работники посетили семью, обследовали жилищно — бытовые условия, оказали материальную помощь в виде продуктового набора и товаров первой необходимости. Специалисты центра помогли Шихзаде Гайбатову в регистрации российского паспорта и получении банковской карты. В свою очередь специалистами Магарамкентской соцзащиты совместно с представителями районной прокуратуры, осуществлен выездной личный прием для семьи Рамазановых прибывших в Дагестана из Донецкой народной республики. В данное время семья проживает в с. Советское в родительском доме отца семейства. В ходе приема семье даны разъяснения по правам лиц, подпадающих под категорию беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе получения медицинской помощи, реализации права на социальную защиту и возможности временного трудоустройства. Отметим, что старший сын Рамазановых уже устроен в детский сад «Ласточка» в селе Советское. Специалисты соцзащиты приняли заявление от семейства, на оказание единовременной материальной помощи, которое направлено на рассмотрение в Минтруд РД.

Специалисты соцзащиты Минтруда Дагестана в Табасаранском районе оказали содействие Эскеру Гасратову, беженцу из Харьковской области, в подаче ходатайства о рассмотрении возможности присвоения ему статуса беженца и в сборе необходимых документов для выплаты единовременной материальной помощи.