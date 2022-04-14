Учреждения культуры Дагестана присоединятся к акции «Открытый занавес»

Масштабная благотворительная акция «Открытый занавес», организованная Министерством культуры Российской Федерации, и стартовавшая 2 апреля, стремительно набирает обороты.

К ней активно присоединяются театральные и концертные учреждения по всей стране, которые проводят мероприятия в поддержку граждан, эвакуированных из ЛНР и ДНР, семей военнослужащих, членов молодежных, волонтерских и ветеранских организаций.

Не остаются в стороне и ведущие учреждения культуры республики.

Так, 17 апреля в 17:00 Русский драматический театр им.М.Горького представит зрителям драму «Мальчики» В. Розова по мотивам романа «Братья Карамазовы».

Ссылка на покупку билетов: https://dagrusteatr.ru/page/prodazha_biletov/#event/1459147

22 апреля в 14:00 в Даргинском музыкально-драматическом театре им.О.Батырая пройдёт показ детского спектакля «Глаз великана».

Ссылка на покупку билетов: http://dargoteatr.ru/#event/1460873

28 апреля в 19:00 в Кумыкском театре состоится концерт мастеров сцены Республики Дагестан. В программе, подготовленной артистами Дагестанской филармонии им.Т.Мурадова: произведения русских, западно-европейских композиторов, музыка народов Дагестана и Кавказа.

Ссылка на покупку билетов: https://quicktickets.ru/mahachkala-filarmoniya-muradova/s60

29 апреля в 15:00 Лезгинский музыкально-драматический театр им.С.Стальского представит дербентцам спектакль «Обреченная» по пьесе Б.Шадыжева «Золотой укол».

Ссылка на покупку билетов: https://lezgi-teatr.ru/#event/1468741

*вскоре к акции присоединятся и другие учреждения культуры республики.

Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены в созданный по поручению Главы РД С. Меликова Дагестанский региональный социальный Фонд «Все вместе» для оказания помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

Источник: Минкультуры РД