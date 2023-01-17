Учреждена «Медаль Расула Гамзатова» за особые заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного и исторического наследия, развитие и укрепление культурных связей.

Об этом и других мероприятиях в рамках Года Расула Газматова, объявленного в России, Сергею Меликова доложила профильный министр Зарема Бутаева.

Кроме того, приняты федеральный и республиканский планы празднования юбилея; во взаимодействии с федеральными органами власти прорабатываются вопросы финансирования и реализации ряда титульных мероприятий и крупных проектов межрегионального и международного статуса; официально утвержден фирменный стиль празднования 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова.