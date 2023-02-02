Учредитель Союза женщин Дагестана Патимат Чурланова продолжает заниматься общественной деятельностью

Патимат Чуроанова помогла многим женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, словом и делом помогала Патимат Чурланова.

Это были вопросы по оказанию медицинской помощи, трудоустройству, устройству детей в сады, школы, а если надо было, то и в вузы, помощь в получении пенсии и многое другое.

Родившаяся и выросшая в многодетной горской семье, она не понаслышке знала о трудностях сельской жизни. И именно горянкам, простым труженицам из сёл и районов республики особенно старалась помочь.

Вот уже 30 лет со дня образования Союза женщин Дагестана, одной из учредительниц и членом его Президиума является Патимат Курбановна Чурланова.

Она дружила с Фазу Алиевой и в самые сложные 90-е годы вместе с ней и активом женщин принимала деятельное участие в борьбе с терроризмом, в сохранении конституционного строя в республике. Каждое событие в новейшей истории страны и Дагестана – и горестное и радостное – Патимат Курбанова переживает всем сердцем.

Ну а самое большое счастье для любой женщины – это ее дети. У Патимат Чурлановой замечательная семья, выросли прекрасные дочери и сын, она чуткая бабушка и уже даже прабабушка.

В связи с прекрасным юбилеем мне от всей души хочется пожелать дорогой нашей Патимат Курбановне Чурлановой долгих лет жизни в окружении родных и близких сердцу людей, крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости и оптимизма!