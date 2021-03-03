Учителя Ричинской, Бедюкской и Чирагской школ провели мастер-классы

2 марта на базе МКОУ «Ричинская СОШ» учителя-филологи трёх сельских школ — Бедюкской, Чирагской и собственно Ричинской — продемонстрировали профессиональное мастерство, проведя открытые уроки по русскому языку в присутствии представителей администрации и других специалистов-филологов вышеуказанных учреждений.

Мастер-классы, как их принято называть на современный лад, провели специалисты: Джамалудинова Батмат Алиевна — Чирагская СОШ, Лутов Алиакбар Абумуслимович — Бедюкская СОШ и Ибрагимов Играмудин Гасанович — Ричинская СОШ. Уроки были проведены в полном соответствии с требованиями ФГОС, с применением ТСО и других практических приёмов обучения школьников.

По завершении уроков состоялось небольшое совещание, на котором были подведены итоги, и в соответствии с ними озвучены кое-какие замечания педагогам, а также по достоинству оценены положительные стороны и особенности стиля проведения уроков каждого из них.

Хасбулат Гамзатов