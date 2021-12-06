Учителя рассказывают о преимуществах и недостатках сельских школ

Учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы в селе Тлярата и участница Всероссийского форума классных руководителей Сахиб Шихмирзаева рассказала о преимуществах работы в сельской школе.

По ее словам, самым главным отличием между сельской и городской школами является, конечно, численность учащихся. В школах сёл классы состоят порой из 5-6 человек.

«Несмотря на то, что с таким маленьким числом учеников иногда сложно организовать какие-то дискуссии и командные работы, процесс обучения всё же проходит очень продуктивно. За один урок можно успеть многое: уделить внимание и время каждому ученику и отдавать себя им в полной мере», — поделилась Сахиб Нуралиевна.

Среди недостатков сельских школ есть и отсутствие системной работы с одаренными детьми и другими категориями учащихся с особыми образовательными потребностями.

«Здесь нет возможности развивать и раскрывать таланты детей. Если в городе можно дополнительно записать детей в интересные для них кружки (шахматные, по художественной гимнастике, плаванию и т.д.), то в селе такой возможности нет. Нет даже платных образовательных центров», — рассказывает учительница.

И наконец, в селе по-прежнему чтут традиции предков! Ученики уважительно относятся к учителям и старшим.