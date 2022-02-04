Учителя прошли ревакцинацию

Из-за очень опасной ситуации в Дагестане, в том числе и в районе, многие агульцы решились на ревакцинацию. Вчера встретилась с жителем селения Буркихан Халидовым Вагидом Махмудовичем, учителем «Буркиханской СОШ». Он также является председателем ОП МО «Агульский район».

Со своей супругой Лейсанат Магарамовной, учительницей «Буркиханской СОШ», Вагид Махмудович прошел ревакцинацию в районной больнице.

— Сделанная в прошлом году прививка нам пошла на пользу. Мы ни разу не заболели, нас не коснулась эта заразная болезнь. Поэтому мы решились на повторную, так как срок действия первой вакцины закончился. Мы оба, работая в школе, контактируем со многими людьми, с нашими родственниками, семейными друзьями. Поэтому, чтобы не быть зараженными и не заразить других, лучше пройти ревакцинацию, — говорит Вагид Махмудович.

— Что вы посоветуете вашим односельчанам?

— Несмотря на страх, на недоверие к вакцине, я советую всем пройти вакцинацию, в целях самозащиты и защиты своих родных. Тем более, сейчас проходит третья волна эпидемии, и все говорят, что этот штамм «омикрон» намного страшнее, чем предыдущий. Не надо верить ложным слухам, никто от вакцины не умер, но от болезни «COVID» погибает очень много людей. Пройдите ревакцинацию и защитите ваше здоровье от коварного вируса.

Берегите себя и своих родных, близких. Будьте осторожны в многолюдных местах! Носите маски, соблюдайте меры предосторожности! — посоветовал Вагид Махмудович своим односельчанам.

Нафият Шамсудинова