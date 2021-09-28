Учителя года выберут всенародным голосованием

Впервые в истории Всероссийского конкурса «Учитель года России» в этом году запущено всенародное голосование! Проголосовать можно при помощи специально созданного чат-бота. Он запущен в официальном сообществе в мессенджере Viber https://www.viber.com/teacheroftheyear.

Республику Дагестан представляет учитель обществознания Гимназии культуры и мира г.Дербента, Гаджимирза Марданов.

Проголосовать можно, выбрав регион и предмет, который он преподаёт — историю и обществознание.

Имя победителя всенародного голосования объявят 3 октября. Спешите поддержать учителя из нашего региона!

#УчительГода2021 #Минпросвещения России