Учителя года Дагестана чествовали в Русском театре

Торжественное награждение Учителя года Дагестана 2022 года прошло в Русском театре Махачкалы. Ею стала учитель русского языка и литературы Многопрофильного лицея N14 города Каспийск Олеся Петрова.

На мероприятие были приглашены также и призёры педагогического конкурса: Фатима Магомедова — учитель химии и биологии Каякентского района; Асият Кубукаева — учитель ИЗО одной из школ Махачкалы; Рашия Османова — учитель английского из Буйнакского района; Шуайнат Хаштихова — учитель английского из Махачкалы.

В торжественном закрытии конкурса участие приняли врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев, зампредседателя Правительства РД Муслим Телякавов и другие представители сферы образования республики.