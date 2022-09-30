Учительница русского языка и литературы с 40-летним стажем призвала с пониманием отнестись к частичной мобилизации

21 сентября 2022 года Президент РФ В.В. Путин объявил о частичной мобилизации. Это прокомментировала педагог с 40-летним стажем, учительница русского языка и литературы Сафият Мазаева.

«Уважаемые матери, сестры, дочери. Когда в стране объявлена частичная мобилизация, мы должны с пониманием отнестись к этому. Надо прислушиваться к мнению Президента. Когда наши братья, сестры, соотечественники нуждаются в этой помощи, мы по любому должны оказать им помощь. Я вас понимаю, конечно, материнское сердце оно болит, оно ноет, но все-таки, мы женщины, которые привыкли в суровых условиях, должны проявить в такое время свой мужской характер и быть тоже защитниками своего Отечества», — сказала педагог.