Учительница из Каспийска представляет Дагестан на всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2022»

Об этом сообщил Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Отрадно отметить, что наши педагоги принимают активное участие в профессиональных Всероссийских конкурсах и достойно представляют республику на федеральном уровне.

В настоящее время в г. Тюмени на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022», представляет республику Петрова Олеся Васильевна, учитель русского языка и литературы многопрофильного лицея № 14 г. Каспийска. Давайте пожелаем ей победы», — рассказал премьер-министр.