Учителей Дахадаевского района поздравили на муниципальном уровне

5 октября в селе Уркарах МО «Дахадаевского района» состоялся праздник, приуроченный к профессиональному празднику учителей. На мероприятии состоялось чествование лучших учреждений сферы образования района, лидеры определены и среди школ, и среди садиков.

Победителям вручены денежные сертификаты. Пяти педагогам муниципалитета присвоены награды «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» и денежные сертификаты до тридцати тысяч рублей.

Такие мероприятия проводятся в районе ежегодно, начиная с 2017 года. По словам главы МО «Дахадаевский район» Джаруллы Омарова, списки на поощрения учителей составляются в конце каждого учебного года, на эти цели выделяется более шестисот тысяч рублей.