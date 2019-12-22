Учитель всех учителей

«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян». Дмитрий Менделеев

В Агуле немало выдающихся педагогов, воспитавших не одно поколение учеников. Одним из таких личностей является Мазанаев Абдулкадыр Мазанаевич, стоявший у истоков образования в селе Буршаг.

Абдулкадыр Мазанаев родился в 1928 году в селе Буршаг Агульского района в семье богословов. Детство его было нелегким: как и все дети горцев, трудился с раннего возраста.

Не успел закончить 7 классов — началась война. Просился добровольцем на фронт — в военкомате сказали, что мал еще, в Красную Армию детей не призывают.

Отсиживаться в селе до совершеннолетия не стал, мальчиком, завысив свой возраст, добровольцем отправился с односельчанами на трудовой фронт сооружать противотанковые рвы под Ленинкентом. Старался работать наравне с взрослыми, но климат на равнине не для горцев.

Абдулкадыр заболел малярией, но все равно не переставал работать. Лишь когда оказался в крайне тяжелом состоянии, его вместе с другими односельчанами отправили домой. Как только встал на ноги, его вызвал к себе заведующий Районо Султанахмед Меликов и предложил работать учителем.

Шесть лет проработав учителем в селе Цирхе Агульского района, после окончания войны поступает в Дербентское педагогическое училище.

«Послевоенные годы были очень трудными, — вспоминает Абдулкадыр Мазанаевич, — электричества не было, не хватало даже керосина для лампы».

Одним словом, дети учились в тяжелейших условиях при дефиците учебников, тетрадей, других школьных принадлежностей, но тяга к учебе была огромной.

«Я горжусь тем, что двое из моих учеников стали докторами, а трое — кандидатами наук. Все учителя в нашей школе — мои ученики»,- говорит Абдулкадыр Мазанаев.

Долгие годы Аблулкадыр Мазанаевич руководил школой в селе Буршаг, затем, работая учителем начальных классов, получил специализацию учителя по трудовому обучению. Абдулкадыр Мазанаев — Отличник народного образования Российской Федерации, чей стаж работы учителем превышает 60 лет.

Кроме того, Абдулкадыр Мазанаев в течение 25 лет был бессменным парторгом в селе, 20 лет избирался членом райкома партии, делегатом областных партийных конференций, депутатом райсовета трех созывов.

«В нашем советском прошлом не все было так плохо, как некоторые сегодня говорят», — рассказывает Абдулкадыр Мазанаев, — были крепкая дисциплина, забота о трудовом человеке, уважение к старшим».

Абдулкадыр Мазанаевич вместе со своей супругой, Гульджаган, воспитали и вырастили 11 детей. Все они получили высшее образование, по сей день сыновья и внуки Абдулкадыра Мазанаевича пользуются большим успехом в своем деле и достигли больших высот в науке, в семье Мазанаевых один доктор и четыре кандидата наук.

Руслан Магарамов