Учитель величиной в полвека: Зинаида Шихшинатова

В Махачкале сегодня прошло масштабное празднование Дня учителя. Русский театр собрал педагогов со всего Дагестана, а со сцены звучали тёплые пожелания поздравления от гостей различных рангов: начиная Правительством РД, заканчивая Минобрнауки.

Одним из наиболее запомнившихся и знаковых выступлений стала речь Зинаиды Семёновны — учителя с 50-летним стажем. «Мы живём в сложное время, и наши воспитанники сегодня с оружием в руках защищают наше Отечество, нашу Родину, нашу величавую Россию,» — обратилась она к присутствующим, озвучив добрые пожелания всем учителям.