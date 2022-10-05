Образование, Общество

Учитель величиной в полвека: Зинаида Шихшинатова

Оставить комментарий

В Махачкале сегодня прошло масштабное празднование Дня учителя. Русский театр собрал педагогов со всего Дагестана, а со сцены звучали тёплые пожелания поздравления от гостей различных рангов: начиная Правительством РД, заканчивая Минобрнауки.

Одним из наиболее запомнившихся и знаковых выступлений стала речь Зинаиды Семёновны — учителя с 50-летним стажем. «Мы живём в сложное время, и наши воспитанники сегодня с оружием в руках защищают наше Отечество, нашу Родину, нашу величавую Россию,» — обратилась она к присутствующим, озвучив добрые пожелания всем учителям.

Также читают:

В Дагестане созданы рабочие группы для выявления н...
ДГУНХ отметил свое 30-летие
Юрий Левицкий принял участие в открытии Молодежног...
Сотрудники молодежного ведомства республики вакцин...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.