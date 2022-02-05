Учитель — работа по призванию

Кубутаева Фируза Расуловна долгое время работает в Дулдугской СОШ, где преподает русский язык и литературу. Филология была близка для нее с детства. Отец долгое время работал журналистом, его материалы печатались в периодических изданиях республики. Внимание к слову всегда было важной чертой работы журналиста, которую он передал своим детям. Кроме того, русский язык и литература были любимыми предметами Фирузы Расуловны в ее школьные годы, теперь она преподает азы русской филологии детям.

Она родилась и выросла в городе Дагестанские Огни, в 2002 году поступила на филологический факультет Дагестанского государственного университета. После окончания вуза и получения диплома преподавателя русского языка и литературы работала некоторое время в Комплексном центре города Даг. Огни. В 2004 году Фируза Расуловна решила получить очередное дополнительное образование по специальности «оператор ЭВМ». Кроме того, пробовала себя в журналистике, несколько лет работала корреспондентом газеты «Дагестанские Огни».

Спустя время, по семейным обстоятельствам, поменяла свое место работы, переехав на постоянное место жительства в село Дулдуг Агульского района. В школе сельского поселения она начала работать с 2008 года, где и по сей день преподает русский язык и филологию.

Адаптироваться в новом коллективе и на новом месте помогла любовь к работе. А как известно, без этого качества невозможно полноценно работать с детьми. Они на интуитивном уровне чувствуют суть каждого человека, его отношение к профессии, уважение к своей дисциплине. Работа с детьми требует не только физических усилий, но и проявления своих моральных возможностей и психологических аспектов. Быть преподавателем в школе – это работа на опережение, потому как плоды вашей деятельности вы получите лишь спустя годы. Руссовед больше всего проводит времени с классом, ведь этот предмет является одним из основополагающих для общеобразовательного воспитания граждан и оказывает большое влияние на детей. Кроме того именно, в рамках обучения основам русской филологии происходит первое знакомство учащихся с классическими произведениями.

Классическая литература – это важный инструмент воспитания, который позволяет заложить основу, надежный фундамент в воспитании личности. Фируза Расуловна отмечает, что важным аспектом в ее работе как преподавателя является прививание интереса детей к чтению художественной литературы.

Кубутаева Ф.Р.: «Работа с детьми – это очень ответственно, здесь мало хорошо знать свой предмет, необходимо быть и учителем, и психологом, и собеседником, и всё все для того, чтобы дети смогли открыться, проявить свои особенности, видеть в педагоге друга».

Кроме того, по словам педагога, крайне важно мотивировать детей на саморазвитие и стремление к знаниям. Эти же моменты должны присутствовать и в отношении педагога к самому себе. Учитель должен ежедневно работать над собой, ежедневно мотивировать себя и окружающих на профессиональный рост. В достижении этой цели большую помощь оказывают и курсы профессионального повышения, которые педагог периодически проходит в целях улучшения профессиональных навыков. Это важное направление для молодого педагога, которое позволяет постоянно улучшать и пополнять свои знания для того, что как можно полнее передавать их детям.

Особенно важно это для педагогов, которые готовят детей для итоговой аттестации. Консолидация семьи и школы необходима для достижения максимальных результатов, в этом единстве учитель становится той опорой, от которой зависит успех всего процесса.

Для того чтобы стать хорошим педагогом, иногда необходима целая жизнь. Как важно слышать идущие из души слова признательности от тех учеников, которые впитали твое слово и смогли достичь новых вершин. Это большое дело. Это педагогика.

Алена Магомедова