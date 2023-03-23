Учитель отправился в зону СВО с гуманитарной помощью

Помогать бойцам, тем кто на передовой защищает интересы страны, борется с неофашизмом. Так для себя решил простой учитель физкультуры Ахмед Раджабов. Он вместе с единомышленниками направился в зону СВО с гуманитарным грузом. Ему благодарны сотни бойцов, которые получили теплую весточку из дома.

За мужество и любовь к Родине благодарственное письмо от имени главы Советского района города Махачкалы Арсена Айдиева передано Раджабову в стенах школы 26, где и работает учитель.

«Это лучший пример военно-патриотического воспитания, когда не словом, а делом идет поддержка наших бойцов. Удачи во всех начинаниях и побольше благодарных учеников», — отмечено в телеграм-канале от Арсена Айдиева.

Источник