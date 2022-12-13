Учитель Магомед Магомедов из Мелитополя: «Здесь мы очень нужны»

В эти дни делегация из Дагестана, в которую вошли помощник Главы РД Магомед Гаджимагомедов, директор РГВК «Дагестан» Камила Гамзатова, директор ГБУ РД «ИКЦ» Мухтар Амиров и журналист Исрафил Исрафилов продолжает встречи с учителями, приехавшими преподавать школьникам Запорожской области. В их числе кандидат технически наук, член Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Магомед Магомедов , учитель физики из махачкалинской школы №2. Стаж его работы составляет уже 22 года. В Запорожской области Магомедов преподает с сентября этого года в школе №15 Мелитополя у 9, 10 и 11 классов. Преподаватель признается, что здесь учителя очень нужны и востребованы: «В той же Махачкале нас можно заменить, а здесь мы очень нужны. Мы проводим свою работу качественно, показываем свой уровень работы. Тут дети очень успешные, хорошо учатся. Все задачи по повышению уровня образованности мы выполняем с полной отдачей». Пользуясь случаем учитель передал слова благодарности и приветствия своим коллегам и наставления ученикам из Махачкалы. «Слушайте своих учителей и выполняйте домашние задания, отвечайте на уроках по всем предметам», — сказал педагог.

Источник: Мирмол