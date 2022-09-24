Учитель из Дербента рассказал о причинах своей мобилизации

«Являюсь учителем русского языка, получил вчера повестку о мобилизации и по первому зову явился в военкомат. Обращаюсь к своим братьям по оружию, которые на сегодняшний день сражаются более полугода за нашу свободу и независимость. Хотел бы поблагодарить их», — отметил учитель.

Юсуп подчеркнул, что идет участвовать в спецоперации, чтобы поддержать российских солдат, так как считает, что сила в единстве. Кроме того, он обратился к родителям всех призывников. «Относитесь к этому более серьезно, поддержите своих сыновей, всё будет хорошо, победа будет за нами», — сказал учитель.