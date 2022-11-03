Учитель истории Сапиет Межитова: «День народного единства» – это великий день объединения всего российского народа»

Накануне Всероссийского праздника Дня народного единства,газета «Голос степи» проводит опрос среди своих читателей, что для них означает этот праздник.

День народного единства –это великий день объединения всего российского народа, именно так ответила на вопрос редакции директор средней школы села Орта-Тюбе Ногайского района Дагестана, учитель истории Сапиет Межитова.

— День Народного Единства — Российский государственный праздник, установленный в честь окончания Смутного времени. Как учитель истории, напоминаю, что 4 ноября 1612 воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания, положения в обществе.

Я считаю, День народного единства очень важным праздником, ведь сила народа в объединении людей, сплоченности и «и в горе, и в радости». Наша жизнь –это «постоянная схватка противоречий», ведь очень редко учитывается мнение большинства.

Идея объединения народа развивает в человеке чувство любви и долга перед Отечеством, то есть патриотизм. Ведь мы сильны, пока вместе! Думаю, что праздник День народного единства – это праздник, который нужно всегда торжественно отмечать и помнить то, что Родина одна!

А в заключении, хотелось бы добавить: каким бы ни было отношение ко Дню народного единства, постарайтесь проявлять уважение хотя бы к тому, что почитаемо многими, принимайте участие в празднике, будьте бдительны, цените обычаи и традиции нашей страны! — заключила Сапиет Межитова.

Источник: https://golosstepi.ru/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/72562/