Учитель истории рассказал о службе в зоне СВО

Заслуженный учитель, многодетный отец Алибег Казанбиев в свои 57 лет отправился в зону СВО добровольцем. 27 лет он проработал учителем истории в школе N2 города Каспийска.

Однако осенью 2022 года принял для себя решение встать на защиту родного Отечества и вступил в добровольческое подразделение «Барс-3″. За смелость и решительность Казанбиев представлен к награждению Орденом Мужества.

На вопрос о мотиве своего поступка, военнослужащий отвечает: » Решил, что как патриот, должен пойти на фронт и доказать, что мы дагестанцы, всегда вместе со своим Отечеством. А ещё очень хотел проверить самого себя.

Уже сегодня учитель получает письма от своих учеников, в которых каждый старался высказать своему учителю слова поддержки.