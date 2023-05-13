Учитель Игалинской школы Муртаза Эфендиев стал призёром республиканского конкурса «Дорогами Победы»

Учитель русского языка и литературы Игалинской средней школы Гумбетовского района Муртаза Эфендиев стал призёром республиканского конкурса методических разработок «Дорогами Победы». Он награжден дипломом III степени, который подписал министр образования и науки республики Яхья Бучаев. Республиканский конкурс методических разработок «Дорогами Победы» прошёл в рамках комплекса конкурсных мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, «Наследие Великой Победы».

Глава Гумбетовского района Галип Галипов поздравил Муртазу Эфендиева с получением диплома Минобрнауки Дагестана и пожелал крепкого здоровья, успехов в работе. Отметим, что Эфендиев Муртаза Магомедович является педагогом высокой квалификации и опыта. Награждён званием «Почетный работник общего образования РФ», является победителем конкурса президентских грантов в сфере образования.