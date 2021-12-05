Учитель и наставник

В числе педагогов Агульского района есть те, кто из года в год своими результатами задает самую высокую планку. Требовательность в первую очередь к себе, а затем уже к своим ученикам, позволяет данным учителям достигать наивысших результатов на ГИА. В эту когорту входит учитель русского языка и литературы МКОУ «Тпигская СОШ» Мирзоева Аминат Алиевна.

Это уникальный педагог не только в плане преподавания своего предмета, но и в вопросах коммуникабельности, доброты и сердечного отношения к окружающим. Ее ученики отмечают, что Аминат Алиевна для них — это не только наставник, но и близкий родной человек, который проявляет по отношению к ним только добро и теплоту. Это стало лишь дополнительным стимулом для детей в достижении высоких результатов, в том числе и при сдаче государственной итоговой аттестации.

Родилась и выросла Мирзоева Аминат Алиевна в селе Тпиг Агульского района в семье Шабановых. По ее воспоминаниям, детство было наполнено яркими красками. Беззаботная пора была пропитана теплом и добротой, которой ее окружали родители и бабушка. Аминат Алиевна была единственным ребенком в семье. Ее родители были простыми и заботливыми людьми. Отец Шабанов Али Раджабович, который работал бухгалтером в Райпо, а затем в Управлении образования и мама Базаева Магият Сиражудиновна, учительница истории в Тпигской СОШ, были самым главным примером для дочери. Именно профессия матери определила будущую профессиональную стезю дочери. Это и не удивительно, ведь учителя были на селе почитаемыми и уважаемыми людьми, к которым иногда обращались за советом и просили разрешить трудные вопросы. В школу Аминат Алиевна пошла в селе Тпиг. Она с детства проявляла тягу к знаниям, училась хорошо, особое рвение проявляя именно к лингвистике. Чтение книг было ее любимым занятием в свободное время, которое стало хорошей основой в ее последующем профессиональном становлении.

Спустя годы, Аминат Алиевна с благодарностью вспоминает своих учителей, которые всегда крайне ответственно относились к преподаванию. Ее первой учительницей была Галимат Магомедовна Багаудинова.

«Я до сих пор ее вспоминаю, она была очень хорошим учителем, — отмечает Аминат Алиевна, — кроме того, хотелось бы отметить и других моих учителей. Это Гасан Гаджиевич, учитель истории, Майрам Алиевна, учитель биологии, Патимат Чупановна, учительница английского языка. Особенно полюбился учитель русского языка Раджаб Рамазанович, профессионал с большой буквы. Он, наверное, и повлиял на мой выбор профессии учителя русского языка и литературы, потому что формировал в своих учениках уважительное отношение к слову и речи».

Касательно работы современного учителя, Аминат Алиевна отмечает, что самым сложным периодом в школьной программе именно в плане изучения русского языка является 7 класс. Во-первых, самые трудные темы даются в седьмом классе, к тому же это переходный возраст учащихся, что вносит свои коррективы в работу. Очень трудно удержать внимание ребенка, когда у него меняются интересы.

Кроме того, поменялась методика, и требования к филологам постоянно растут. Помимо ГИА, в список обязательных моментов включено и итоговое собеседование для 9 класса, а также итоговое сочинение как допуск к экзаменам для учащихся 11 класса. Однако, количество часов на обучение данного предмета, к сожалению, все сокращают и сокращают. Хотелось бы изменить это положение.

Дополнительно возникают и трудности в работе с родителями, которые, не видя реальной картины, начинают ругать или учителя либо унижают ребенка. Важно четко понимать, что эффективное обучение ребенка происходит лишь в триединстве: школа -ученик — семья. Каждое звено данного алгоритма крайне важно в воспитании и социализации грамотного и морально-нравственного подрастающего поколения.

Касательно единого государственного экзамена, Аминат Алиевна отмечает: «К ЕГЭ я отношусь хорошо. Если ребенок хорошо учится и успешно усваивает учебный материал, то полученный объем знаний позволит без труда поступить в ВУЗ. Это, конечно же, плюс. Подготовиться к ЕГЭ возможно без риска и проблем, если начать готовиться с самого начала. Кроме того, необходимо работать и над психикой ребенка. Потому что даже самый подготовленный ученик должен быть стрессоустойчивым. Для этого необходимо проводить планомерную психологическую работу с учащимися, чтобы они не растерялись на экзамене».

Этот совет должен быть воспринят теми, кому предстоят экзамены, потому как он доказал свою эффективность, ведь миссия каждого преподавателя в том, чтобы показать многообразие знаний, новых дисциплин и мотивировать ученика на их поиск. Аминат Алиевна отмечает, что каждый урок нужно использовать крайне рационально. Не существует универсальной методики, которая может научить всех и всему, но на каждом уроке педагог стремится к выработке своего собственного алгоритма, который позволит сделать мир вокруг себя лучше и ярче ради современных и будущих поколений.

Алена Магомедова