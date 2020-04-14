Учимся дома

Вот уже около месяца как по всей стране вспыхнула волна коронавирусной инфекции. В связи с этим власти страны пошли на вынужденные меры самоизоляции граждан во избежание заражения вирусом.

В сложившейся ситуации с трудностями столкнулись все сферы деятельности. Особенно плачевно это отразилось на образовании. Находясь в режиме самоизоляции, все школы страны перешли на дистанционное обучение.

Начиная с 6 апреля все школы Агульского района перешли на дистанционную форму обучения. Занятия ведутся на предложенных Министерством образования онлайн-платформах: Zoom, Skype, WhatsApp, Учи.ру и др. Новая форма обучения безусловно оказалась сложной учителям, учащимся и их родителям.

Основной проблемой является отсутствие в большинстве семей учащихся компьютеров, смартфонов и интернета. Особенно остро это ощущается в многодетных семьях, где у родителей нет возможности приобрести технические средства на всех детей, а занятия проходят у всех в одно и то же время по расписанию.

Конечно, такая форма обучения ограничила возможности учителей и учеников, но несмотря на это педагоги и родители относятся к ситуации с пониманием и прилагают максимум усилий для того, чтобы не срывать учебный процесс и продолжить обучение детей.

Как отметил на совещании у главы Агульского района начальник отдела образования Абдулахад Магомедов, после совещания с директорами школ дело сдвинулось с мертвой точки, во всех школах работа в этом направлении организована: расписание и время проведения занятий размещены на сайте, проводится мониторинг, иногда возникают проблемы, связанные с отключением электричества.