Ученые-животноводы из Херсонской области примут участие в Российской выставке племенных овец и коз в Дагестане

Сегодня, 12 мая, в преддверии проведения XXIII Российской выставки племенных овец и коз премьер-министр Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов осмотрел площадку у стадиона Анжи Арена в г. Каспийске, где состоится мероприятие, и проверил ход подготовки.

В настоящее время на площадке выставки идет строительство загонов для животных, мест для подворий регионов, обустраиваются шатры для гостей, готовятся площадки для деловой программы – подписания соглашений и договоров.

Основные мероприятия выставки пройдут с 16 по 19 мая, в регион съедутся животноводы из 25 регионов страны.

Как отметил премьер-министр Дагестана, выставка будет иметь статус международной, в ней впервые планируют принять участие представители нескольких государств, в том числе Монголии, Азербайджана и Белоруссии.

«Кроме того, на выставку планирует прибыть руководство научного учреждения из Херсонской области — ФГБНУ НИИСХ им. М.Ф. Иванова «Аскания Нова», представители которой займутся разработкой программы развития овцеводства для 4-х новых регионов России – ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В этой работе они планируют использовать практику Дагестана», — рассказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В ходе осмотра площадки для выставки министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков доложил премьер-министру, что подготавливаемые места для размещения животных будут соответствовать всем необходимым требованиям.

«В выставке примут участие более 83 ведущих племенных хозяйств по разведению овец и коз и сельхозтоваропроизводителей коммерческого поголовья из регионов России, которые представят более 450 голов овец и коз.

Свои подворья представят Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, а также Ставропольский край и Волгоградская область.

Подготовлена насыщенная деловая программа, будут организованы экскурсии для участников на сельхозпредприятия республики и по достопримечательностям Дагестана, выставка-презентация современных технологий и оборудования в сфере животноводства, выставка сельскохозяйственной техники, мастер-классы по народным и художественным промыслам. Планируется торжественный вечер с участием творческих коллективов республики и из других регионов страны, а также целый ряд других культурных мероприятий», — рассказал Аджеков.

Внимание также уделено и концепции визуальной стилистики, которая будет включать элементы, связанные с празднованием 100-летия народного дагестанского поэта Расула Гамзатова.

Ознакомившись с площадками и с ходом их обустройства, глава кабмина провел заседание организационного комитета, на котором были проработаны организационные вопросы.

«Республика Дагестан – это овцеводческий край. Дагестан находится на первом месте по количеству поголовья овец и коз среди регионов России. Это 25% от общего поголовья в РФ. Поэтому Дагестан как никто другой достоин на своей площадке провести и организовать такое масштабное мероприятие. Тем более, у нас имеются очень высокопродуктивные племенные хозяйства по выращиванию овец, в частности, овец дагестанской горной породы «меринос», шерсть которой очень востребована и за пределами страны, используемая для изготовления топса.

Мы систематически проводим комплексную селекционную работу по улучшению как мясных, так и шерстных качеств дагестанских овец. В прошлом году мы начали работу и по улучшению молочных качеств, потому что мы хотим увеличить показатель производимой дагестанской брынзы, так называемого «овечьего сыра» в народе. Для этого в ряд хозяйств уже завезено несколько голов французской породы «Лакони». Для улучшения молочных качеств мы проводим скрещивание дагестанской горной породы и «Лакони», появилось уже первое поколение. Мы будем изучать, насколько они приспособлены к нашим условиям содержания.

Выставка – это реальная возможность презентовать динамично развивающееся сельское хозяйство Дагестана. Нам есть, что показать. На выставке планируем поднять вопрос реализации животноводческой продукции, знаменитой дагестанской баранины. Для этого необходимо дополнительно предусмотреть торгово-выставочные павильоны», — прокомментировал по итогу премьер-министр Дагестана.

Вместе с тем, Абдулмуслимов рассказал, что на выставке гости смогут ознакомиться с уникальной популяцией лошадей ахалтекинской породы.

Отметим, что выставка племенных овец и коз проводится с целью пропаганды передового опыта ведения племенного овцеводства, улучшения племенного дела, широкого распространения и внедрения опыта передовых хозяйств и научных достижений.

На выставке будут представлены такие породы овец и коз, как: ставропольская, советский меринос, манычский меринос, джалгинский меринос, черноземельский меринос, российский мясной меринос, артлухский меринос, грозненская, волгоградская, дагестанская горная, северокавказская мясо-шерстная, советская мясо-шерстная, южная мясная, ташлинская, калмыцкая курдючная, карачаевская, лезгинская, тушинская, андийская, эдильбаевская, зааненская, нубиан, а также зарубежные породы: дорпер, оксфорд даун, мериноленд.

Организатором выставки выступает Минсельхоз России совместно с Национальным союзом овцеводов и Федеральным аграрным научным центром Республики Дагестан.