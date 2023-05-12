Общество

Ученые-животноводы из Херсонской области приедут в Дагестан для участия в Российской выставке племенных овец и коз

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Об этом сегодня, проверяя ход подготовки к мероприятию, сообщил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Основные мероприятия выставки пройдут с 16 по 19 мая, в регион съедутся животноводы из 25 регионов страны.

Как отметил премьер-министр Дагестана, выставка будет иметь статус международной, в ней впервые планируют принять участие представители нескольких государств, в том числе Монголии, Азербайджана и Белоруссии. Кроме того, на выставку планирует прибыть руководство научного учреждения из Херсонской области — ФГБНУ НИИСХ им. М.Ф. Иванова «Аскания Нова», представители которой займутся разработкой программы развития овцеводства для 4-х новых регионов России.

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