Ученые-животноводы из Херсонской области приедут в Дагестан для участия в Российской выставке племенных овец и коз

Об этом сегодня, проверяя ход подготовки к мероприятию, сообщил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Основные мероприятия выставки пройдут с 16 по 19 мая, в регион съедутся животноводы из 25 регионов страны.

Как отметил премьер-министр Дагестана, выставка будет иметь статус международной, в ней впервые планируют принять участие представители нескольких государств, в том числе Монголии, Азербайджана и Белоруссии. Кроме того, на выставку планирует прибыть руководство научного учреждения из Херсонской области — ФГБНУ НИИСХ им. М.Ф. Иванова «Аскания Нова», представители которой займутся разработкой программы развития овцеводства для 4-х новых регионов России.