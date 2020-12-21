Ученые уверены — британский штамм коронавируса восприимчив к вакцине

Британская мутация SARS-CoV-2 не имеет существенно выросшей патогенности. Так считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов.

По словам Шестопалова, нет существенной разницы в летальности новой мутациии и других.

Речь идет лишь о возросшей скорости передачи — на 70 % быстрее обычного.

Эксперты отмечают, что впервые британский коронавирус был обнаружен еще в сентябре.

В ноябре новый штамм спровоцировал вспышку заболеваемости в Кенте, Лондоне и Эссексе.

Однако ученые уверены, что новый штамм будет восприимчив к вакцине.