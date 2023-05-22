Ученица РЦО г. Каспийска Роза Кушиева победила на Всероссийском конкурсе

Воспитанники Республиканского центра образования города Каспийска из года в год показывают отличные результаты в конкурсах на республиканских и всероссийских уровнях.

Так, ученица 9‑го класса Роза Кушиева совсем недавно стала обладателем почетного звания «Лектор знаний» на Всероссийском конкурсе “Школьная Лига Лекторов”. По словам девочки, узнала она о нем совершенно случайно, листая ленту новостей в Вконтакте и даже не думала, что все обернется таким образом.

«Это масштабный конкурс для юных просветителей в возрасте от 14 до 18 лет, где каждый может попробовать себя в роли лектора, научиться работать с аудиторией, экспертами; попробовать свои ораторские навыки», — рассказала о конкурсе ученица 9 «Б» класса РЦО города Каспийска Роза Кушиева.

Отметим, что на конкурс было подано порядка пять тысяч заявок, а победителями стали всего 20 человек, среди которых и оказалась Роза. Как рассказывает воспитанница РЦО, проходило состязание в четыре этапа: первое – видео знакомство, второе видео – собеседование, а остальные испытания участница проходила в Ставрополе и Москве.

«На третьем этапе а полуфинале в Ставрополе я готовила лекцию про Расула Гамзатова, а именно про историю создания «Журавли». Также, я сыграла на флейте для того, чтобы все вместе могли спеть, сплотиться, я старалась работать с аудиторией тоже. В этого это получилась очень трогательная лекция, многие плакали, потому что создание «Журавли» связано с личным горем Расула Гамзатова, а следующая моя лекция на финал была уже про русских учителей в Дагестане», — продолжила Роза Кушиева.

Кроме того, Роза Кушиева также оканчивает и музыкальную школу города Каспийска, и в этом поле деятельности она также добивается немалых успехов, но пока все еще находится в раздумьях, с каким все же направлением связать свою жизнь.

Мама девочки рассказывает, что стремление учиться и достигать новые научные и творческих вершины у нее с ранних лет. Еще будучи воспитанницей детского сада она четко знала, что не будет сидеть на месте, а наоборот — будет развиваться в разных направлениях.

Сейчас воспитанница активно готовится к государственным экзаменам, а после уже будет принимать участие в различных проектах и конкурсах, а также планирует презентовать свой, который полностью будет направлен на развитие культуры в Дагестане.