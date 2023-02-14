Ученица из Дагестана – финалист «Школьной лиги лекторов»

Осенью прошлого года стартовал Всероссийский конкурс для молодых просветителей «Школьная Лига лекторов» Российского общества «Знание». Заявки на участие в нем подали 5003 учащихся общеобразовательных школ и средних профессиональных образовательных учреждений из 83-х регионов страны.

Жюри, оценивая выступления ребят, учитывало такие критерии, как актуальность темы, которую освещает юный лектор, креативность в преподнесении материала, общая культура лектора, а также уровень знаний по теме выступления.

Победители дистанционного этапа выступят с лекциями в прямом эфире на платформе Российского общества «Знание» и его официальных страницах в социальных сетях перед широкой аудиторией зрителей.

Единственный представитель Дагестана, который победил в дистанционном этапе, – Роза Кушиева, ученица 9-го класса Республиканского Центра образования Каспийска. Её выступление состоится 14 февраля, его можно увидеть на странице Российского общества «Знание».

Роза Кушиева – призер и победитель многих республиканских, всероссийских и международных конкурсов и олимпиад, ученица Школы искусств им. С. Агабабова по классу флейты, участница Первого Международного Детского культурного форума в Москве в августе 2022 года, победитель регионального этапа конкурса «Территория успеха», участница Всероссийского форума лидеров ученического самоуправления в «Артеке», победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе 2022-2023 гг.