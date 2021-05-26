Ученица Буркиханской школы приняла участие в III слёте Российского движения школьников

Ученица 10 класса Буркиханской школы Меджидова Гюльнара приняла участие в III слёте Российского движения школьников, проходившем 24 мая в Махачкале.

Слёт принял участников со всех муниципалитетов региона. Программа включала несколько направлений:

личностное развитие; информационно-медийное направление; гражданская активность; военно-патриотическое направление.

Гюльнара приняла участие по последнему направлению. Участники учились оказанию первой помощи, сборке-разборке АКМ, а также для них была подготовлена разнообразная культурная программа.

Мероприятие РДШ посетил врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев. Слёт завершился, но участники ещё встретятся в смене лагеря «Солнечный берег» в июне.