Ученики, родители и учителя образовательных организаций Новолакского района приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»

На торжественные линейки дети вышли с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны и почтили их память минутой молчания.

После линейки школьники прошли маршем бессмертного полка по территории образовательных организаций. Позднее в классах прозвучали реальные истории подвигов, стихи военной поры и песни Великой Победы.

Классные руководители рассказали школьникам о героизме, проявленном людьми во время Великой Отечественной войны, про уважительное отношение к таким ценностям, как долг и служение Отечеству, патриотизм.