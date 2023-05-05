"Бессмертный полк"

Ученики, родители и учителя образовательных организаций Новолакского района приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»

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На торжественные линейки дети вышли с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны и почтили их память минутой молчания.

После линейки школьники прошли маршем бессмертного полка по территории образовательных организаций. Позднее в классах прозвучали реальные истории подвигов, стихи военной поры и песни Великой Победы.

Классные руководители рассказали школьникам о героизме, проявленном людьми во время Великой Отечественной войны, про уважительное отношение к таким ценностям, как долг и служение Отечеству, патриотизм.

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