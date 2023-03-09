Ученики Карланюртовской школы спасли утопающего ребенка

8 марта учащиеся МКОУ «Ст.Карланюртовская СОШ» Хасавюртовского района Абдуразаков Али и Касумов Имамудин, прогуливались вдоль канала и увидели ребенка, упавшего в канал. Не раздумывая, ребята бросились в воду и спасли четырехлетнего мальчика, а также смогли правильно оказать своевременную первую медицинскую помощь.

Отметим, что навыки оказания помощи ребята получили, будучи участниками команды ЮИД «Автостоп», где Абдуразаков Али также является победителем муниципального этапа конкурса «Безопасное колесо-2020».

Родители ребенка выражают огромную сердечную благодарность героям, их родителям и коллективу МКОУ «Ст.Карланюртовская СОШ» за воспитание и полученные навыки, которые на деле послужили бесценному поступку-спасению жизни ребенка.