Ученики девятых классов прошли Итоговое собеседование

8 февраля 2023 года для учащихся 9 классов состоялся первый обязательный экзаменационный этап: итоговое собеседование. КИМ Итогового собеседования включает в себя устные задания, в формате диалога и монолога, а также чтение предоставленного текста и его пересказа.

В Агульском районе итоговое собеседование проходили порядка семидесяти учеников.

По словам филолога А.А.Шабановой, итоговое собеседование для девятиклассников нацелено на умение грамотно изъясняться. По словам учителя русского языка и литературы, у итогового сочинения и аудирования есть ряд объединяющих факторов. В частности, это то, что данные мероприятия являются допуском к ГИА, а также то, что для прохождения данных экзаменов необходимо обладать высоким уровнем языковой культуры, основ стилистического построения текста, умения работать со словом.

«Итоговое собеседование является обязательным аспектом, который должен быть пройден удачно для получения допуска к ОГЭ. Для девятиклассников основная сложность данного экзамена заключается именно в ответственности. Ведь осознание того, что в случае незачета дальнейший экзаменационный путь будет осложнён пересдачей и другими сложностями, может психологически надломить ученика. Однако сложностей и трудностей в сдаче аудирования в большинстве своем не возникает, потому как это задание на умение говорить, полно и четко отвечать на вопросы практического характера», — отмечает педагог.

В 2023 году для учеников были предоставлены варианты КИМ, каждый их которых содержал в себе однотипные задания, оптимального уровня сложности.

«У школьников, которые уделяют время книге, такие тестовые задания не должны вызывать трудностей. При правильной подготовке скорее всего ожидаем хороший результат. Другое дело, что сегодня свободное время подростки чаще уделяют гаджетам, нежели книге», — добавила Шабанова, а после небольшой паузы добавила: «Итоговое собеседование – это зачет, не экзамен, соответственно количество баллов не имеет определяющего значения. Главное – получить зачет».

На вопрос, что же у учащихся вызвало наибольшие затруднения, те практически единогласно выбирают пункт пересказ. Умение донести основную мысль представленного текста, емко и четко пересказать его содержание требует хорошей памяти и внимательности.

Алёна Магомедова