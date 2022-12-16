Ученикам махачкалинской гимназии рассказали о национальных музыкальных инструментах и костюмах

Вчера, 15 декабря, специалист лаборатории национального инструмента отдела Дома дружбы ГБУ РД «Президент-комплекс» Марат Бинетов провел семинар с элементами мастер-класса для учащихся 7-го класса МБОУ «Гимназия №1» города Махачкала.

В ходе встречи Марат ознакомил учащихся с целым рядом музыкальных инструментов народов Дагестана. Было сказано о технологии их изготовления, об истории и других тонкостях. Далее ученики посетили лабораторию национального костюма, где специалист данного отдела, Фатима Гаджибекова, познакомила ребят с костюмами разных народов республики и их историей.