Участок автодороги, ведущей к Сулакскому каньону будет отремонтирован

Дорога, ведущая к Сулакскому каньону и Чиркейской ГЭС является одной из главных туристических артерий в транспортной сети Дагестана.

Планируется отремонтировать шесть километров данной автодороги. В рамках ремонта предусмотрено восстановить продольные и поперечные уклоны, провести водоотвод.

Кроме того, планируется провести весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Работы проводятся с применением 10 единиц спецтехники.

Благодаря этим мероприятиям, к середине лета 2024 года дорога будет приведена в нормативное состояние.