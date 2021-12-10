Участница из Дагестана Эльнара Исламова победила в треке конкурса управленцев «Лидеры России»

Победителя конкурса «Лидеры России» поздравили в Правительстве. Эльнара Исламова работает начальником в отделе финансов и экономики организационно-проектного управления Администрации Главы и Правительства.

Со 2 по 5 декабря прошёл финал для представителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Конкурсанты работали в командах, решали управленческие кейсы из практики руководителей. 118 человек принимали участие от СКФО.

Победители окружных финалов примут участие в суперфинале конкурса и получат образовательный грант в размере 1 млн рублей.