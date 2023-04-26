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Участников спецоперации и членов их семей освободят от транспортного налога

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Законопроект, инициатором которого выступил Сергей Меликов, был внесен фракцией «Единая Россия» и принят накануне на сессии дагестанского парламента.

Согласно документу от транспортного налога освобождают всех участников СВО – призванных на военную службу по мобилизации, заключивших контракт, добровольцев, членов их семей – в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил за одну единицу транспорта.

Ранее руководитель Дагестана Сергей Меликов заявил, что поддержка военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей – это одно из приоритетных направлений работы правительства Дагестана.

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