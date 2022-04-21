Участники «Вахты Памяти» в Махачкале встретили ретро-поезд

В Махачкалу прибыл ретро-поезд «Победа», встречали его заместители Председателя Правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов и Муслим Телякавов, руководители министерств, представители Администрации Махачкалы, активисты молодежных общественных движений, учащиеся образовательных учреждений и кадеты.

Состав «Поезда Победы» с паровозами и музейными вагонами прибыл в столицу со станции Тихорецкая и продолжит свой путь к местам проведения праздничных мероприятий. Махачкала – его первая остановка для проведения концертной программы. Далее ретро-поезд пройдёт по городам: Гудермес – Нальчик – Назрань – Владикавказ – Минеральные Воды – Черкесская – Туапсе – Новороссийск – Краснодар – Каменская – Ростов-на-Дону, куда прибудет 7 мая.

Встреча поезда проходила в рамках торжественного митинга, посвященного 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 51-у Республиканскому слету телевизионных отрядов краеведов-следопытов (ТОКС) и стала завершающей точкой мероприятия. Митинг начался ранним утром на центральной площади города, откуда участники в сопровождении военного оркестра колонной направились в парк им. Ленинского комсомола к памятнику Воину-освободителю, где почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к памятнику Воину-освободителю.