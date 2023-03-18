Участники СВО встретились с дагестанской молодежью

17 марта на площадке ДагПатриотЦентра в преддверии празднования Дня воссоединения Крыма с Россией и Дня Росгвардии прошел показ фильма «Что мы защищаем?». Молодежь посмотрела картину, рассказывающую подлинную историю российских военнослужащих и жителей ДНР и ЛНР.

Далее в рамках всероссийского проекта «Диалоги с героями» прошла встреча с военнослужащими, участниками специальной военной операции. Заместитель командира отдельного батальона махачкалинского соединения Росгвардии капитан Константин Юдин и офицер управления отдельного батальона махачкалинского соединения Росгвардии старший лейтенант Абакар Абакаров рассказали школьникам и студентам о своем участии в СВО, о помощи депутатов Государственной Думы от Дагестана и о многом другом.

Встреча проходила в интерактивном формате: молодежь смогла задать множество интересующих вопросов. Так, студенты спрашивали о служебном пути военнослужащих, качествах, необходимых для хорошего военного, говорили о патриотизме.

Отвечая на вопросы, Константин Юдин уделил отдельное внимание важности изучения истории России и ее регионов, а также необходимости для каждого молодого человека принимать участие в патриотических проектах и мероприятиях.

«Сегодня прошла очередная встреча с участниками СВО. Проект «Диалоги с героями» популярен у нашей молодежи. Много вопросов задали они гостям. Мы планируем и дальше продолжать такие встречи, чтобы ребята могли встретиться с участниками СВО, услышать их истории и брать с них пример», — отметил директор ГБУ РД «ДагПатриотЦентр» Рамазан Магомедов.