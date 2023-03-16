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Участники СВО поблагодарили бойцов отдельного батальона 102-й бригады Росгвардии по Дагестану за помощь в профессиональной подготовке

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Сразу после мобилизации и прохождения начальной подготовки бойцы из Саратовской области попали в город Энергодар Запорожской области, где был дислоцирован батальон под командованием дагестанца, кавалера ордена Мужества, подполковника Мурада Ахмедханова. Дагестанские росгвардейцы оказали всю необходимую помощь мобилизованным – научили на профессиональном уровне поражать цели из всех видов стрелкового оружия, провели психологическую подготовку.

О росгвардейцах из Дагестана в эфире Первого канала рассказал и известный телеведущий Артём Шейнин, который побывал в Запорожье и лично пообщался с бойцами.

«Наши мобилизованные ребята говорили: «Дагестанские росгвардейцы – настоящие профессионалы! Они дали нам огромный запас боевой подготовки. Мы по-настоящему заряжены на выполнение задач в зоне спецоперации», – отметил журналист.

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