Участники СВО не будут платить госпошлину за восстановление паспорта и водительского удостоверения

Закон с такими поправками в Налоговый кодекс подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Документ направлен на то, чтобы установить дополнительные меры финансовой поддержки участникам специальной военной операции.

К указанным лицам относятся:

военнослужащие, в том числе призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ; имеющие специальные звания полиции, проходящие службу в войсках Росгвардии;

сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, Следственного комитета; заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ); относящиеся к ветеранам боевых действий.

Предусматривается их освобождение от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации и выдачу национального водительского удостоверения взамен утраченного или пришедшего в негодность.